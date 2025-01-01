Елена Бардукова Пермский край обогнал Московскую область по количеству аттестованных гидов Услуги в Прикамье оказывают 268 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 марта 2025 года проведение экскурсий невозможно для гидов без аттестации. По данным министерства туризма Пермского края, на данный момент в регионе насчитывается 268 аттестованных гидов, большая часть из которых проживает в столице Прикамья, Кунгуре, Чайковском и Соликамске.

По числу аттестованных гидов Пермский край в Приволжском федеральном округе занимает третье место, уступая только Республике Татарстан и Нижегородской области. При этом, как отмечают в ведомстве, в Пермском крае аттестованных гидов больше, чем, например, в Московской области (266 человек) и в Свердловской области (232 человек).

В краевом минтуризма сообщили также, что порядка 20 % гидов продолжают выбирать для аттестации всю территорию региона, 24 % — город Пермь, 14 % — Губахинский округ, что связано с наличием в муниципалитете большого количества природных достопримечательностей. Также для аттестации выбирают Березники, Соликамск, Чердынь, Кунгур, Чайковский, Добрянский округ, Очёр, Кудымкар, Кочёвский округ.

Напомним, в конце 2024 года Прикамье вошло в топ-10 регионов — лидеров по аттестации и заняло в списке девятое место. С 2022 года комиссия аттестовала 207 человек. Наибольшую долю среди прошедших аттестацию составили жители в возрасте 36—56 лет (54%) и старше (34%), остальные — молодые люди в возрасте 25—35 лет (12%). При этом всего пятая часть экскурсоводов (40 человек) — мужчины.

В марте 2025 года количество аттестованных экскурсоводов выросло до 238, что составило средний уровень обеспеченности экскурсоводами и гидами-переводчиками по стране.





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