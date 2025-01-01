Алёна Бронникова Экскурсоводы в законе В Прикамье запретили выход на маршруты неаттестованным экскурсоводам и инструкторам Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Аттестация специалистов в сфере туризма в России стала обязательной с 2022 года. С начала июля 2024 года выход на маршруты, требующие специального сопровождения, был запрещён для инструкторов-проводников, сведения о которых отсутствуют в едином федеральном реестре, а с 1 марта 2025 года ограничение коснулось и неаттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков.

«Эти нововведения направлены в первую очередь на создание для туристов безопасных и комфортных условий. Необходимость аттестации позволяет насытить отрасль квалифицированными кадрами и повысить качество оказания услуг», — пояснили в Министерстве по туризму Пермского края.

Как это будут контролировать

В феврале региональный парламент принял изменения в закон о туризме, которые закрепили полномочия минтуризма по контролю за деятельностью гидов и инструкторов-провод­ников. Ведомство будет проверять у специалистов наличие аттестации и нагрудной карточки, факт сопровождения туристов на маршрутах, которые этого требуют, и направление уведомлений о выходе на такие маршруты.

В открытых интернет-источниках будут следить за рекламой предлагаемых услуг, возможны контрольные закупки. Инспекторов наделят правом проверять документы специа­листов, сопровождающих группы. В случае выявления нарушений будут составляться акты и выноситься предостережения. Госдума РФ сейчас также рассматривает введение штрафов за оказание туристских и экскурсионных услуг с нарушением законодательства.

Как пройти аттестацию

Аттестацию должны будут проходить все специалисты вне зависимости от уровня образования. Инструкторам-проводникам необходимо проходить соответствующее обучение и аттестацию на федеральном уровне. Для этого они должны обратиться в уполномоченную организацию, которая проводит аттестацию по конкретным видам туристских маршрутов и категориям их сложности: в Федерацию спортивного туризма России, Федерацию альпинизма России или Федерацию подводного спорта России.

Переподготовку гидов-проводников в ПГНИУ ведёт кандидат географических наук (к.г.н.), доцент кафедры туризма Светлана Мышлявцева. Она отметила, что аттестация необходима для всех, кто ведёт или собирается вести профессио­нальную деятельность в сфере туризма, при этом выпускники профильных специальностей имеют преимущество. Для подтверждения своей квалификации они должны предоставить диплом о высшем или профессиональном образовании. Кто его не имеет, но хочет начать работу инструктором-проводником, должен получить документ о профпереподготовке.

«В связи с изменившимся законодательством и новым спросом вузы и другие образовательные организации разрабатывают программы дополнительной профессиональной подготовки, чтобы предоставить возможность получить необходимое образование всем, кто хочет работать в этой сфере. В частности, наш университет разработал такую программу для профессиональной подготовки инструкторов-проводников в водном и пешеходном туризме»,— рассказала Светлана Мышлявцева.

Аттестация же экскурсоводов проводится самим регионом. Соискатели могут обратиться с заявлением в краевое минтуризма или подать документы через Единый портал госуслуг. После получения допуска нужно пройти тестирование и продемонстрировать фрагмент экскурсии лично или в дистанционном формате. В случае успешной аттестации экскурсоводы получают нагрудную идентификационную карточку, а запись вносится в Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.

По словам к.г.н., доцента кафедры туризма ПГНИУ, председателя аттестационной комиссии по проведению аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков в Пермском крае Анастасии Фирсовой, в конце 2024 года Прикамье вошло в топ-10 регионов — лидеров по аттестации и заняло в списке девятое место. С 2022 года комиссия аттестовала 207 человек. Наибольшую долю среди прошедших аттестацию составили жители в возрасте 36—56 лет (54%) и старше (34%), остальные — молодые люди в возрасте 25—35 лет (12%). При этом всего пятая часть экскурсоводов (40 человек) — мужчины.

Как и в случае с инструкторами, выпускники профильных специальностей, которые намерены вести профессиональную деятельность экскурсоводов, допускаются к аттестации на основании полученного диплома, без дополнительных курсов повышения квалификации или профпереподготовки. Во время аттестации они подтверждают свои теоретические знания и практические навыки. В ином случае соискателям придётся пройти курсы повышения квалификации или курсы профессиональной переподготовки.

Как изменится спрос на обучение в вузах

По мнению экспертов, спрос абитуриентов на получение высшего образования по туристским специальностям не только не снизится, но их выбор станет более обоснованным. К тому же в регионе отмечается рост турпотока, в связи с чем в отрасли растёт потребность в профессионалах.

«Аттестация никак не влияет на снижение спроса абитуриентов, наоборот, делает выбор направления «Туризм» ещё более обоснованным. Аттестация дисциплинирует разрозненную и творческую аудиторию экскурсоводов, легализует деятельность в сфере экскурсионных услуг (экскурсоводы оформляют свой юридический статус — самозанятость или ИП). Аттестованный экскурсовод имеет преимущества на рынке труда, особенно во время реализации государственных программ социального туризма, активно занимается самопродвижением и развитием личного бренда, что положительно сказывается на его доходе, а также цифровизации туристских услуг», — отметила Анастасия Фирсова.

Реакция бизнеса

Представители туристической сферы положительно оценивают введение обязательной аттестации специалистов. По их мнению, закон позволит повысить качество оказываемых услуг и безопасность групп, доверившихся турфирмам и экскурсоводам. Как скажется аттестация сотрудников компаний на ценах, эксперты пока затрудняются ответить.

«В целом мы положительно относимся к аттестации как к процессу, который нацелен на то, чтобы повысить качество услуг в туристической отрасли. Вопрос в том, как это будет контролироваться», — сообщила руководитель туроператора «Другой маршрут» Анна Туршатова.

Она обратила внимание, что рост стоимости услуг наблюдается стабильно каждый год под влиянием роста цен на трансфер, продукты и другие составляющие. Уже зимой компании сообщали о повышении цен на летние туры в пределах 15—25% к сезону-2024. Директор туристической компании «Солана» Данил Поздеев отмечал, что цены складываются в том числе из таких показателей, как увеличение налогов и аттестация инструкторов. Но, несмотря на рост цен, спрос на услуги не сокращается.

«Бронирования идут, и идут с опережением прошлогоднего графика. То есть спрос не падает, он увеличивается. В первую очередь это касается лета, поскольку основной объём сплавов приходится на этот период, самый пик спроса — июль. И в этот месяц групповых сплавов выходного дня дешевле 10 тыс. руб. у нас нет», — сообщил Данил Поздеев.

Он также добавил, что активное бронирование летних туров по краю началось ещё зимой. Только в январе в деньгах рост резервируемых поездок на сплавы и экскурсии составил 435% к прошлому году.

Аттестация сотрудников в компаниях ведётся полным ходом. Планируется, что в течение лета инструкторы пройдут полный цикл и смогут полноценно приступить к работе. Как сообщается на сайте Федерации спортивного туризма, у внесённых в госреестр кандидатов есть время пройти аттестацию до 1 октября 2026 года.

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