В Пермском крае в районе водозабора «Извер» продолжается расчистка охранной зоны ЛЭП Работы планируется завершить до осени 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В районе водозабора «Извер» в Березниках продолжается расчистка охранной зоны линий электропередачи, обрыв которых в ноябре 2024 года привёл к крупной коммунальной аварии. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Алексей Казаченко.

Совместно с директором Березниковского «ОРЭС-Прикамья» Андреем Романцовым он выехал на место проведения работ.

«Проходимость трассы сложная в любой сезон. Бездорожье и холмистая местность. Реки форсируют с использованием спецтехники. Рабочие на участке круглосуточно. Расчищают 10-километровый участок с обеих сторон двух фидеров ЛЭП. Древесно-кустарниковую растительность убирают бульдозерами и измельчают мульчерами», — написал Алексей Казаченко.

Он отметил также, что в июле начнутся аналогичные работы на водозаборе «Усолка». Санитарную уборку планируется завершить до осени текущего года.

Напомним, вечером 2 ноября 2024 года жители Березников в Пермском крае остались без воды и электричества. Неблагоприятные погодные условия привели к обрывам сетей электроснабжения и аварийному отключению водоснабжения. Электричество пропало в нескольких населённых пунктах округа, водоснабжение отсутствовало в многоквартирных домах и социальных объектах в разных районах города.

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