Алёна Бронникова В Перми стартовала программа «Школа мэров» Процесс обучения рассчитан на три месяца Поделиться Твитнуть

В Пермском филиале РАНХиГС запустили программу «Школа мэров», основанную на модели аналогичной программы ВШГУ, реализуемой мастерской управления «Сенеж». Она разработана профессорско-преподавательским составом филиала академии с учётом региональных запросов и рассчитана на три месяца.

Как сообщается на сайте учреждения, в пермском курсе обучения шесть модулей, состоящих из очного и дистанционного форматов. Во время очных занятий для слушателей будут организованы креативные командные воркшопы, проблемно-аналитические игры, форсайт-сессии и др., теоретико-методологические основы будут отрабатываться в дистанционном формате. После каждого модуля будут проводиться контрольные срезы.

Участники будут прорабатывать навыки управления муниципальным хозяйством, взаимодействия с административно-надзорными органами, бюджетного процесса и межбюджетных отношений, закупок и пр. Для обучения был проведён отбор, до программы были допущены 25 человек, все они были протестированы администрацией губернатора в рамках Кадрового резерва. По окончании программы слушатели получат дипломы о профессиональной переподготовке.

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