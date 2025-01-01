Билеты на фестиваль «Небесная ярмарка» в Прикамье поступят в продажу 19 июня На фестивале состоятся развлекательная и спортивная части Поделиться Твитнуть

Фото: Любовь Калугина / Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка»

В Перми прошла пресс-конференция фестиваля «Небесная ярмарка», который состоится в Кунгуре. На встрече замдиректора центра развития туризма, глава Кунгурского МО и президент федерации воздухоплавания поделились подробностями события.

В этом году фестиваль пройдёт на недавно отремонтированном стадионе «Труд». Как отметил Пётр Бусовиков, замдиректора «Центра развития туризма» в Пермском крае, в 19:00 субботы, 5 июля, организаторы начнут запускать людей на территорию фестиваля. Гостей ждёт программа с ди-джеем и музыкальными сетами, гастрономическая зона и детский аквагрим. Кроме того, на фестивале можно купить сувениры.





Начало массового взлёта шаров состоится в 21:00, после чего запланировано театрализованное шоу с пермской кавер-группой, флэш-моб с участием пилотов, кунгуряков и идейных вдохновителей фестиваля. В завершении гости смогут посмотреть на «танец слонов».





Организаторы совместно с «Пермской пригородной компанией» запустили рейс Кунгур—Пермь II, отправление которого запланировано в 00:50.





Также на фестивале состоится Чемпионат ПФО и Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. Как отметил Андрей Вертипрахов, президент федерации воздухоплавания, в последнем поучаствуют 13 пилотов из Тюмени, Екатеринбурга, Пермского края, Самары, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и республики Алтай. Спортивная часть фестиваля продлится до среды, 9 июля.





Фестиваль будет транслироваться онлайн в группах фестиваля ВКонтакте и на Соборной площади Кунгура.









Напомним, в рамках мероприятия состоятся полёты на воздушных шарах, которые будут проходить вечером 4 июля, а также утром и вечером с 5 по 9 июля. Стоимость билета — 11 тыс. руб. Цена полёта на привязи составит 500 руб. с человека.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.