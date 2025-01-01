Бумкомбинат в Прикамье первым в РФ закупил весь комплекс оборудования для диагностики Инвестиции составили более 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

Краснокамский бумкомбинат «Кама», входящий в группу «Свеза», первым в российской целлюлозно-бумажной индустрии внедрил на своей территории комплексный подход к техническому обслуживанию бумаго- и картоноделательных агрегатов. Теперь все диагностические процедуры будут осуществляться штатными специалистами. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Приобретённый комбинатом диагностический инструментарий включает шесть устройств. Для оценки работы секции формирования полотна были закуплены стробоскоп, прибор для измерения натяжения, толщиномер и микроволновой анализатор влажности массы. Для прессовой части — устройство для определения проницаемости и влажности прессовочных тканей, а для сушильной секции — универсальный прибор с датчиком для измерения температуры и влажности воздуха.

Новое оборудование позволяет в режиме реального времени контролировать ключевые этапы создания бумажного полотна — от степени износа сеток и прессовых материалов до анализа стабильности технологического процесса. Предусмотрен сбор статистических данных и их последующая обработка для оценки эффективности работы оборудования. Инвестиции «Камы» в этот комплекс составили более 10 млн руб.

Закупка сервисного оборудования для бумаго- и картоноделательных машин стала конкурентным преимуществом предприятия, считает главный технолог «Кама» Евгений Захватаев. С июля компания сможет предлагать услуги по анализу работы участков формирования, прессования и сушки другим предприятиям отрасли. Это поможет им точно оценить состояние оборудования и принять взвешенные решения о его настройке или модернизации.

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