Алёна Бронникова До конца недели в Пермском крае может выпасть свыше 50% месячной нормы осадков Температура воздуха будет близкой к климатической норме Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Углубляющаяся барическая депрессия над Южным и Средним Уралом принесёт в южные районы Пермского края дожди. На севере в ближайшие несколько дней будет прохладно, почти без дождей. При этом, по информации синоптиков, южнее краевой столицы до конца недели может выпасть до 50% месячной нормы осадков.

«Южнее Перми до конца недели ожидается выпадение 25-50 мм осадков, местами и более. То есть может выпасть свыше 50% месячной нормы. При этом распределение осадков по территории будет неравномерным, в отдельных районах возможны сильные ливни. Воздушная масса в зоне влияния барической депрессии — тёплая и неустойчивая, в ней будут формироваться малоподвижные грозовые очаги», — сообщают авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края».

Ночью 19 июня в Свердловской области выпало до 54 мм осадков, что составило 75% от месячной нормы. В Прикамье такие ливни маловероятны, но за 12 часов может выпасть до 20-30 мм осадков.

До конца недели температура воздуха будет близкой к климатической норме. Ночи будут тёплыми +12…+14°, дневной прогрев не превысит +20°. В воскресенье ожидается значительное похолодание, в связи с чем 22-23 июня дневной максимум температуры будет ниже +15° почти на всей территории региона.

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