Синоптики сообщили о мощном арктическом вторжении в Пермском крае Поделиться Твитнуть

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По данным ГИС-центра ПГНИУ, на текущей неделе Пермский край ощутит резкое снижение температуры из-за прихода арктических воздушных масс. Об этом пишет ВЕТТА.

Начиная с 17 июня, в регионе начнётся поступление холодного воздуха. В северных территориях столбик термометра может опуститься до +15…+17˚, а в остальной части края воздух прогреется максимум до +16…+20˚. Вероятны также дожди и грозы.

В ночь на 18 июня в Перми ожидается похолодание до +10˚, а днём возможны ливни и грозы, при этом максимальная температура составит +17…+20˚. Осадки продолжатся и 19 июня, когда воздух прогреется до +20˚.

Метеорологи прогнозируют, что в пятницу существенных изменений в погодных условиях не произойдёт, однако зона осадков охватит северные районы края. Вся территория останется под влиянием влажного воздуха, и дожди с грозами могут усилиться, возможны осадки как в дневное, так и в ночное время. Температура воздуха ночью составит +10…+15˚, а днём +16…+21˚.

На выходных прогнозируется сильный приток арктического воздуха, что приведёт к падению температуры воздуха в некоторых районах Пермского края до +10˚.

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