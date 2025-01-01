Пермяков напугали учения пожарных в «Колизей-Атриум» Посетителей попросили выйти на улицу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 19 июня в торговом центре «Колизей-Атриум» в центре Перми сработала система оповещения о пожаре, посетители ТЦ были оперативно выведены из помещений, а к зданию подъехали пожарные машины с включёнными световыми сигналами.

Как выяснилось, сотрудники МЧС проводили плановые пожарные учения, в рамках которых отрабатывалось тушение смоделированного возгорания. Администрация ТЦ обратилась к покупателям с просьбой не поддаваться панике. Об этом сообщает «Рифей».

Ранее в аэропорту Перми состоялись учения. Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе предприятия, сценарий тренировки включал имитацию взрыва в здании аэровокзала, вызванного появлением беспилотного летательного аппарата. Для эвакуации условных пострадавших и оказания необходимой медицинской помощи были мобилизованы службы аэропорта, действующие совместно с сотрудниками центра медицины катастроф, бригадами скорой медицинской помощи и МЧС.

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