В пермском аэропорту учились реагировать на атаки беспилотников В общей сложности в тренировке было задействовано около 100 специалистов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Перми (Большое Савино) состоялись учения. Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе предприятия, сценарий тренировки включал имитацию взрыва в здании аэровокзала, вызванного появлением беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента будто бы произошло частичное разрушение строений, а 20 пассажиров получили ранения различной степени тяжести: у десяти диагностированы серьёзные повреждения, у пяти — незначительные, зафиксировано два летальных исхода.

Для эвакуации условных пострадавших и оказания необходимой медицинской помощи были мобилизованы службы аэропорта, действующие совместно с сотрудниками центра медицины катастроф, бригадами скорой медицинской помощи и МЧС.

В учениях приняли участие 54 работника аэропорта и 15 единиц специализированной техники. В общей сложности в мероприятии было задействовано около 100 специалистов, включая представителей центра медицины катастроф, скорой помощи, Федерального медико-биологического агентства России и городской клинической больницы им. Тверье.

В аэропорту отметили, что тренировки аварийно-спасательной команды аэропорта проводятся каждый месяц.

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