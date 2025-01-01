В Пермском крае на 59% увеличилось количество торговых точек с услугой «наличные на кассе» Сервис особенно востребован в сельской местности Поделиться Твитнуть

В Пермском крае обналичить средства при совершении покупок можно в 1600 магазинах и предприятиях сферы услуг. За прошедший год их число увеличилось на 59%. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

Эта услуга доступна во всех муниципалитетах региона. Количество населённых пунктов, где появилась возможность получить наличные с банковской карты во время оплаты товаров или услуг, выросло в 2,5 раза за год, достигнув 464.

По словам Алексея Моночкова, управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю, развитие сервиса «наличные на кассе» способствует увеличению доступности финансовых услуг в регионе. Он подчеркнул особую востребованность этой услуги в сельской местности, отдалённых районах и малонаселённых пунктах с численностью менее 1 тыс. человек, где часто отсутствует банковская инфраструктура, но существует потребность в наличных средствах.

Сервис «наличные на кассе» позволяет покупателям снимать до 5 тыс. руб. в день и не более 30 тыс. руб. в месяц со своей банковской карты. Комиссия за снятие наличных не взимается, однако банк, выпустивший карту, может устанавливать свою плату. Наличие данной услуги можно определить по специальной наклейке на кассе или уточнить у продавца.

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