Герой России Андрей Еланский из Прикамья стал почётным гражданином
Соответствующее решение приняли депутаты Гайн
Депутаты думы Гайнского муниципального округа присвоили звание почётного гражданина Герою Российской Федерации, участнику СВО Андрею Еланскому.
По данным телеграм-канала «На местах», в настоящее время Андрей Еланский активно участвует в воспитании подрастающего поколения: он проводит уроки мужества и патриотические мероприятия в Гайнском округе.
Напомним, участник российской спецоперации на территории Украины из Гайн Андрей Еланский стал первым жителем Прикамья, который получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО.
Еланский проходил службу в должности механика-водителя МТЛБ в группе эвакуации. Когда он получил приказ доставить раненых бойцов в безопасную зону, то сам попал под обстрел. Получив множественные ранения и почти потеряв зрение, мужчина продолжил эвакуацию, а в госпиталь отправился, лишь завершив задание. На малую родину он вернулся инвалидом.
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