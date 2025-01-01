Герой России Андрей Еланский из Прикамья стал почётным гражданином Соответствующее решение приняли депутаты Гайн Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Депутаты думы Гайнского муниципального округа присвоили звание почётного гражданина Герою Российской Федерации, участнику СВО Андрею Еланскому.

По данным телеграм-канала «На местах», в настоящее время Андрей Еланский активно участвует в воспитании подрастающего поколения: он проводит уроки мужества и патриотические мероприятия в Гайнском округе.

Напомним, участник российской спецоперации на территории Украины из Гайн Андрей Еланский стал первым жителем Прикамья, который получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО.

Еланский проходил службу в должности механика-водителя МТЛБ в группе эвакуации. Когда он получил приказ доставить раненых бойцов в безопасную зону, то сам попал под обстрел. Получив множественные ранения и почти потеряв зрение, мужчина продолжил эвакуацию, а в госпиталь отправился, лишь завершив задание. На малую родину он вернулся инвалидом.

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