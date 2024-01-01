Первый житель Прикамья стал Героем России за участие в СВО Андрей Еланский вернётся на малую родину инвалидом Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Участник СВО из Гайн Андрей Еланский стал первым жителем Прикамья, который получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Андрей Анатольевич Еланский спас своих боевых товарищей, рискуя жизнью. Медаль он получил на прошлой неделе в Москве», — уточнил глава региона.

По словам Махонина, Еланский проходил службу в должности механика-водителя МТЛБ в группе эвакуации. Когда он получил приказ доставить раненых бойцов в безопасную зону, то сам попал под обстрел. Получив множественные ранения и почти потеряв зрение, мужчина продолжил эвакуацию, а сам отправился в госпиталь, лишь завершив задание.

Сейчас Андрей Еланский продолжает восстанавливать здоровье и скоро вернётся в родной посёлок в Гайнском округе.

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