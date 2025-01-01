В Перми изменилась схема движения автобусного маршрута №79 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В период с 19 по 22 июня автобусный маршрут №79 временно изменит схему движения в пермском м/р Судозавод. Как сообщили в Гортрансе, это связано с проведением неотложных ремонтных работ. Как будут ездить автобусы, показано на рисунке.

Ранее администрация Перми предупредила пассажиров о внесении изменений в расписание нескольких маршрутов общественного транспорта. В частности, корректировки коснутся автобусов № 7 «ПНИПУ — М/р Верхняя Курья», № 12 «ДК им. Гагарина — ОАО ПЗСП», № 33 «Город Сердца — М/р Костарёво», № 40 «Ст. Пермь II — Автопарк», № 41 «ПНИПУ — Студенческий городок» и № 64 «ДДК им. Кирова — Ст. Пермь II».

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