Алёна Бронникова Мэрия Перми предупредила об изменениях на нескольких маршрутах автобусов Корректировки коснутся шести направлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми предупредила пассажиров о внесении изменений в расписание нескольких маршрутов общественного транспорта. В частности, корректировки коснутся автобусов № 7 «ПНИПУ — м/р Верхняя Курья», № 12 «ДК им. Гагарина — ОАО ПЗСП», № 33 «Город Сердца — м/р Костарёво», № 40 «ст. Пермь-2 — Автопарк», № 41 «ПНИПУ — Студенческий городок» и № 64 «ДДК им. Кирова — ст. Пермь-2».

«В ближайшие дни на ряде маршрутов будет скорректировано расписание движения. С 19 июня вводятся корректировка расписания на автобусных маршрутах №7 и 41 по будним дням», — рассказали в мэрии.

В выходные, с 21 июня, введут дополнительные отправления автобусов № 12 утром и вечером и скорректируют время отправлений автобусов № 40 в течение дня в связи с меняющейся дорожной обстановкой. Это коснётся только тех рейсов, которые будут выполняться по выходным.

Кроме того, с 23 июня изменится время отправлений автобусов маршрутов №33 и 64 по будням. Такое решение принято на основании обращений жителей.

Ранее стало известно, что МУП «Пермгорэлектротранс» завершил 2024 год с общей выручкой в 1,88 млрд руб. (в 2023 году — 1,83 млрд руб.). Пассажиропоток составил 67 млн человек, (+1,6 млн пассажиров к 2023 году).

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