В новом зоопарке Перми введены в эксплуатацию 5 из 6 пусковых комплексов Часть животных уже разместили в новых вольерах Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Работы по созданию нового зоопарка в Перми близятся к завершению. Объекты вводятся в эксплуатацию поэтапно (5 из 6 пусковых комплексов уже завершены, в настоящее время они передаются зоопарку). Об этом сообщает ВЕТТА.

В настоящее время основные усилия направлены на обустройство тематической зоны «Арктика», где, помимо создания самих вольеров, ведётся установка систем очистки воды для животных. Каждый вольер оборудован индивидуальными водоемами.

Часть животных зверинца уже разместили в новых вольерах, и они успешно приспосабливаются к новым условиям. Как отмечает заместитель генерального директора по ветеринарии Анастасия Залога, на данный момент перевезли большую часть копытных, а также тропических и плотоядных птиц. Сейчас они успешно проходят адаптацию.

Открытие нового зоопарка для посетителей намечено на лето текущего года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.