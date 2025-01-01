Алёна Бронникова В Пермском крае проводят в последний путь двоих погибших на СВО земляков Похороны пройдут 19 июня Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Во время спецоперации на территории Украины погибли Альберт Ахтямов и Евгений Горшков из Александровского округа Пермского края. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице ВКонтакте.

Информация о том, когда и при каких обстоятельствах погибли военнослужащие, не раскрывается. Похороны пройдут в Александровске 19 июня. Церемония прощания с Альбертом Ахтямовым, 1976 г.р., состоится в Городском дворце культуры с 10 до 12 часов. Захоронение — кладбище г. Александровска. С Евгением Горшковым, 1983 г.р., простятся в прощальном зале по ул. Кирова, 38 с 10 до 11 часов.

Администрация выразила соболезнования всем родным и близким военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб гвардии рядовой ВС РФ, старший стрелок штурмовой роты Ян Дружинин из п. Сенино Сивинского района. Он погиб 11 апреля 2024 года. У него остались жена и двое детей. Похороны прошли 18 июня в Верещагино.

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