В Пермском крае проводят в последний путь погибшего на СВО стрелка Яна Дружинина Он погиб ещё в апреле прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб гвардии рядовой ВС РФ, старший стрелок штурмовой роты Ян Дружинин. Об этом сообщает администрация Верещагинского округа на официальной странице ВКонтакте.

Ян Дружинин родился в п. Сенино Сивинского района 12 августа 1984 года. Окончил школу в п. Северный Коммунар, а затем получил профессию тракториста. После службы в армии работал в Верещагинском комбинате благоустройства, в сфере дорожного строительства.

Военнослужащий погиб в зоне боевых действий 11 апреля 2024 года.

Администрация выразила соболезнования всем родным и близким военнослужащего. У него остались жена и двое детей.

Церемония прощания состоится 18 июня в 11.00 во Дворце досуга в Верещагино. Затем пройдёт траурный митинг.

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