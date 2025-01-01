За утро 18 июня в автобусах Перми поймали 41 «зайца» Проверка прошла в 29 автобусах Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Утром 18 июня контрольно-ревизорская служба провела усиленный рейд в общественном транспорте Перми. Как сообщает департамент транспорта, за 2,5 часа проверка прошла в 29 автобусах. По итогам проверки был выявлен 41 пассажир, не оплативший проезд.

«Привлечён к ответственности 41 безбилетный пассажир. Если поместить пойманных за сегодняшний рейд безбилетников в один автобус, то они займут около трети его вместимости. Напоминаем, каждый безбилетный пассажир занимает чужое свободное место, но при этом не вносит свой вклад в то, чтобы количество транспорта можно было увеличить».

В мае ведомство сообщило, что сумма штрафов, уплаченных пассажирами за безбилетный проезд, в первом квартале 2025 года составила 9,6 млн руб. Это в разы превышает прошлогодний показатель — за аналогичный период 2024 года сумма штрафов составляла 2,8 млн руб.

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