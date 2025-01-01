Алина Наумова Штрафы за безбилетный проезд в Перми пополнили бюджет на 9,6 млн рублей Перевозчики заплатили штрафов на 13,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы начальник департамента транспорта Анатолий Путин представил статистику доходов и расходов транспортной отрасли, а также по штрафам пассажиров и перевозчиков за I квартал 2025 года.

Доход общественного транспорта составил 1 млрд 287 млн руб., в аналогичном периоде прошлого года показатель был 1 млрд 159 млн руб. Доходы выросли на 128 млн руб. При расчёте показателя учитывалась оплата проезда и межбюджетные трансферы из казны края.





При этом расходы (транспортная работа, организация безналичной оплаты и работа контролёров) в 2025 году составили 1 млрд 871 млн руб., их рост за год — 227 млн руб.





По словам Анатолия Путина, рост расходов в большем объёме, чем доходов, связан с выплатой аванса по контракту в I квартале 2025 года.





Сумма штрафов, уплаченных пассажирами за безбилетный проезд, в 2025 году составила 9,6 млн руб., в аналогичном периоде прошлого года — 2,8 млн руб.





Перевозчики в этом году заплатили штрафов на 13,9 млн руб. Основными их причинами стали нарушение расписания, неработающее оборудование, состояние информационных наклеек, грязь и повреждения в салонах, а также проезд остановок.

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