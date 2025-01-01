Алёна Бронникова Суд принял к производству ещё один иск к владельцу пермского танкера Администрация Темрюка требует с двух ответчиков 28 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск администрации Темрюкского района к двум владельцам танкеров, потерпевших крушение в Чёрном море, в том числе к пермскому ООО «Кама Шиппинг». Информация опубликована в картотеке суда.

Мэрия взыскивает с «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» убытки в размере 28,3 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 23 июля.

В порядке подготовки дела к разбирательству администрация Темрюкского района должна представить доказательства вины ответчиков в причинении убытков и доказательства принадлежности судна. Ответчики должны предоставить мотивированный отзыв на заявление и документальное подтверждение доводов возражения.

В суде также рассматривается иск администрации Анапы к трём компаниям о взыскании 211 млн руб. в качестве компенсации расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов в результате экологической катастрофы, произошедшей в декабре 2024 года. А также иск Росприроднадзора на 84,9 млрд руб. к «Волгатранснефть», «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл».

По данным МЧС РФ на 16 июня, с начала работ от нефтепродуктов было очищено 607,7 км берега, собрано более 165 тыс. т загрязнённого песка и грунта, вывезено в 10 спецорганизаций более 141 тыс. т. В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка для сбора мазута со дна моря совершила 8,2 тыс. спусков, обследовала свыше 7,4 тыс. кв. м дна, собрала 498 т отходов. В Краснодарском крае с берега собрано более 163 тыс. т загрязнённого песка, грунта и гальки, в Крыму очищено около 255 км берега, собрано более 887 т загрязнённого песка и грунта, в Севастополе — 849,73 т.

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