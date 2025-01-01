Автомобиль экс-наместника Белогорского монастыря из Прикамья попал под обстрел в зоне СВО Игумена Дорофея спасла броня Поделиться Твитнуть

Фото: газета "Звезда"

В зоне специальной военной операции произошёл инцидент, в котором автомобиль игумена Дорофея, бывшего наместника Белогорского монастыря, оказался под обстрелом FPV-дрона.

Всё произошло под Бахмутом. По словам игумена, дрон сначала пролетел мимо, но затем неожиданно развернулся и повторно атаковал цель. Игумен поделился подробностями происшествия с газетой «Звезда», отметив, что пассажирам удалось покинуть машину до взрыва.





Однако сам автомобиль получил значительные повреждения, а один из военнослужащих, находившийся рядом, был ранен. На данный момент его состояние оценивается как стабильное. Самого же Дорофея спасла броня автомобиля.





Ранее также сообщалось , что в военном комиссариате Пермского района прошло торжественное мероприятие, посвящённое вручению государственных наград. Медаль «За отвагу» была присвоена Сергею Вершинину, находящемуся в зоне СВО. Орденом мужества был посмертно отмечен Альберт Щербинин, а медалью Жукова — Александр Миков. Награды героев передали их родственникам и вдовам.

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