Пермь заняла 7 место среди городов-миллионников по размеру зарплат По официальным данным, в 2024 году она составила более 81 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По размеру среднемесячной заработной платы в прошлом году Пермь оказалась на седьмом месте в рейтинге 14 российских городов-миллионников. Краевая столица расположилась между Краснодаром и Уфой. Средняя зарплата в городе зафиксирована на уровне 88,1 тыс. руб. Такие данные содержатся в отчёте главы Перми о работе городской администрации за 2024 год.

Первое место в списке занял Екатеринбург, где зарплата горожан, согласно официальным данным, составила 101,6 тыс. руб. В подвале рейтинга оказался Волгоград с ежемесячной зарплатой в 69 тыс. руб.

Из доклада Эдуарда Соснина

В прошлом году Пермь сохранила свои позиции в рейтинге: в 2023 году она также занимала седьмое место. Два года назад среднемесячная зарплата пермяков составляла 74,4 тыс. руб.

По предварительным данным Пермьстата, номинальная среднемесячная зарплата, начисленная работникам организаций Пермского края с января по март 2025 года, достигла 76 097,7 руб. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15,5%. С учётом инфляции, реальный рост начисленной заработной платы в январе-марте 2025 года составил 4,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

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