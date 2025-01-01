Рост реальной зарплаты в Прикамье снизился до 4,8% Наименьшие зарплаты зафиксированы в гостиничном и ресторанном бизнесе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По предварительным данным, номинальная среднемесячная зарплата, начисленная работникам организаций Пермского края за период с января по март 2025 года, достигла 76 097,7 руб., что демонстрирует увеличение на 15,5% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. С учётом инфляции, реальный рост начисленной заработной платы в январе-марте 2025 года составил 4,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В марте среднемесячная зарплата достигла отметки в 79 247,3 руб., превысив показатель марта 2024 года на 13,1%, или на 2,4% с поправкой на индекс потребительских цен.

Лидерами по уровню зарплат в марте стали работники сферы информации и связи, их средний доход составил 120 706,4 руб. Наименьшие зарплаты зафиксированы в гостиничном и ресторанном бизнесе — 43 216,9 руб.

Денежные доходы населения в первом квартале 2025 года в среднем на душу населения составили 50 403 руб. в месяц. Это на 15,9% выше, чем в первом квартале 2024 года, но на 23,4% ниже, чем в четвёртом квартале 2024 года. Реальные денежные доходы населения в среднем на душу населения за год увеличились на 4,6%.

Ранее сообщалось, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Пермском крае в январе-феврале 2025 года составила 74 036,9 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 16,1%. Реальная начисленная заработная плата с учётом индекса потребительских цен увеличилась за год на 5,4%.

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