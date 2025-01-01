Алёна Бронникова Реальная зарплата в Пермском крае выросла на 5,4% Средняя зарплата составила 74 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Пермском крае в январе-феврале 2025 года составила 74 036,9 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 16,1%. Реальная начисленная заработная плата с учётом индекса потребительских цен увеличилась за год на 5,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

Согласно опубликованной информации, в феврале 2025 года средняя зарплата составила 72 531 руб., что на 14% больше, чем годом ранее (63 415 руб.), и на 4% ниже, чем в январе (72 614). Реальная начисленная оплата труда в регионе в феврале выросла на 3,3% по сравнению с АППГ, но за месяц снизилась на 5,2%.

Самая высокая среднемесячная зарплата в январе-феврале сложилась у жителей региона, работающих в сферах информации и связи (108 913 руб.), финансовой и страховой деятельности (108 576 руб.) и добычи полезных ископаемых (104 160 руб.). Меньше всего получали сотрудники гостиниц и заведений общепита — 40 128 руб., а также риелторы — 47 232 руб. и работники сельского хозяйства и рыболовства — 47 246 руб.

Как писал «Новый компаньон», в апреле средняя предлагаемая зарплата в Прикамье составила 60,8 тыс. руб. На одну вакансию приходилось 5,4 резюме.

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