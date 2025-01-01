В апреле средняя предлагаемая зарплата в Прикамье составила 60,8 тысячи рублей На одну вакансию в регионе приходится 5,4 резюме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты hh.ru проанализировали основные тренды рынка труда в Пермском крае в апреле. В центре внимания оказались изменения в уровне конкуренции, активности работодателей и соискателей, а также динамика заработных плат.

В регионе, заявляют аналитики, наблюдается сбалансированная конкурентная среда среди соискателей. На каждую открытую позицию приходится в среднем 5,4 резюме, что на 0,2 пункта меньше, чем месяцем ранее, и незначительно ниже общероссийского показателя (для справки: критическим уровнем, свидетельствующим о дефиците кадров, считается значение ниже 4).

В апреле работодатели опубликовали 17,6 тыс. вакансий, что на 20% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. В то же время, число резюме, созданных или обновлённых соискателями, достигло 94,2 тыс., превысив прошлогодний показатель на 38%.

Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал, отмечает, что с конца 2024 года крупные компании стали более осторожно подходить к найму, что отразилось на общем количестве вакансий. Параллельно наблюдается увеличение активности соискателей, при этом уровень безработицы остаётся стабильно низким. Подобная стабилизация характерна для большинства отраслей и регионов России.

В апреле медианная предлагаемая заработная плата в Пермском крае составила 60,8 тыс. руб., немного превысив ожидания соискателей, которые составляют 60 тыс. руб. В целом по России предлагаемая зарплата составила 75 тыс. руб.

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