В продажу поступили билеты на поезд из Перми в Пхеньян В дороге придётся провести более семи суток Поделиться Твитнуть

РЖД

Стала известна цена билетов на поезд из Перми в столицу Северной Кореи. Согласно данным, полученным rifey.ru от РЖД, поездка в Пхеньян обойдётся в 41 500 руб.

Отмечается, что купить проездные документы можно в железнодорожных кассах или через терминалы самообслуживания. Билеты для возвращения в Россию пока не предлагаются к продаже.

Сейчас к покупке предлагаются билеты на поезд 27 июня, отправление со станции Пермь II в 05:25, а прибытие в Пхеньян ожидается 4 июля в 21:58. Продолжительность поездки составит более семи дней.

Ранее сообщалось, что Россия и КНДР договорились о восстановлении прямого ж/д маршрута, соединяющего Москву и Пхеньян. По информации РЖД, запуск трансконтинентального экспресса состоялся 17 июня. Маршрут поезда пройдёт через Кострому, Киров, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Читу, Хабаровск, Уссурийск, Хасан и станет самым длинным в мире беспересадочным ж/д маршрутом. Протяжённость пути между двумя столицами превышает 10 тыс. км, а время в дороге составит около восьми дней.

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