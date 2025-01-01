РЖД с 17 июня запустят через Пермь поезд в Северную Корею Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Россия и КНДР договорились о восстановлении прямого ж/д маршрута, соединяющего Москву и Пхеньян. По информации РЖД, запуск трансконтинентального экспресса запланирован на 17 июня.

Маршрут поезда пройдёт через Кострому, Киров, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Читу, Хабаровск, Уссурийск и Хасан. Поезд будет курсировать дважды в месяц: отправление из Пхеньяна — 3- и 17-го числа каждого месяца, прибытие в Москву — 11- и 25-го числа соответственно; отправление из Москвы — 12- и 26-го числа каждого месяца, прибытие в Пхеньян — 20- и 4-го числа соответственно.

Ожидается, что маршрут между Москвой и Пхеньяном станет самым длинным в мире беспересадочным ж/д маршрутом. Протяжённость пути между двумя столицами превышает 10 тыс. км, а время в дороге составит около восьми дней.

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