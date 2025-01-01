В Перми представили проект коммерческого здания на месте спортзала ВКИУ Состоялось заседание рабочей группы по архитектурной деятельности Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство имущества и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми состоялось заседание рабочей группы по вопросам архитектурной деятельности. Эксперты обсудили ряд концепций будущих объектов, которые построят в городе. Среди них — коммерческая постройка по ул. Монастырской, 12/1. Об этом сообщает краевое минимущества.

Ранее здесь располагался спортзал ВКИУ. Планируется, что там разместят современную постройку. Первый этаж будет содержать витражные элементы — они должны подчеркнуть коммерческую составляющую и главный вход. Дизайн фасада гармонично впишется в исторический центр Перми.





Архитекторы единогласно поддержали проект коммерческого здания и оценили фасадные решения.





На заседании также презентовали и обсудили три концепции ЖК на ул. Советской, 64. Проекты создали разные архитектурные бюро по заказу инвестора, и каждый из них демонстрирует развитие территории. Эксперты рабочей группы дали рекомендации по улучшению вариантов.





Напомним , рабочая группа была создана при Минимущества Пермского края. В неё входят архитекторы, градостроители и эксперты в области урбанистики. Их основная задача — разработка проектов по улучшению архитектурных решений в Прикамье.

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