Празднование Сабантуя в Пермском крае перенесли из-за непогоды Локация остаётся неизменной: луг возле села Башкултаево Поделиться Твитнуть

Ольга Кузнецова

В связи с непрекращающимися дождями празднование Сабантуя в Пермском муниципальном округе переносится с 21 на 28 июня. Об этом сообщили в окружной администрации.

Локация остается неизменной: луг возле с. Башкултаево. В силе и вся намеченная программа: выступления творческих коллективов, спортивные конкурсы, развлечения для всех возрастов.

По прогнозам синоптиков, в выходные 21-22 июня в регионе ожидается вторжение арктических воздушных масс. Температура воздуха может упасть до +10 градусов, при этом похолодание будет сопровождаться осадками. После 23 июня температура начнёт расти.

Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Ранее в администрации Пермского МО сообщили, что посевная кампания в округе завершена на 100%.

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