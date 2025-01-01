В Пермском муниципальном округе завершена посевная кампания
Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства Пермского муниципального округа провели посевную кампанию на 100%. Об этом сообщила глава округа Ольга Андрианова.
Она отметила, что весь объём площадей, отведённых под посев (7490 га), полностью засеян.
В частности, пшеница — на 1948 га, ячмень — на 1925 га, овёс — на 547 га. Картофель посажен на 59 га, другие овощи — на 32 га. Кормовые и технические культуры (кукуруза на силос, рапс, бобовые, лён, многолетние травы) — на 3 тыс. га.
Для улучшения показателей урожайности земледельцы приобрели 1120 т удобрений.
Параллельно специалисты приступили к заготовке сенажа. Зимний рацион почти 8 тыс. голов крупного рогатого скота и 2 тыс. голов мелкого рогатого скота будет обеспечен кормами.
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