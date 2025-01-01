Алёна Бронникова Пермская сеть вендинговых автоматов с замороженной пиццей расширит ассортимент Проект планируется реализовать к концу лета Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Сеть вендинговых автоматов по продаже замороженной пиццы Pizza Kiosk компании «Тока Тока» в Перми планирует пересмотреть концепцию и расширить ассортимент. Объём холодильников будет увеличен, в них появятся и другие готовые блюда глубокой заморозки.

Компания в данный момент прорабатывает этот проект. Как сообщает ИА «Текст», обновлённые холодильники с готовой едой появятся уже к концу лета. Как и сейчас, они будут работать на территории больших жилых комплексов, площадках с высоким пешеходным трафиком и в уличном формате.

Проект по доставке горячей пиццы «Тока Тока» запустила в 2022 году. Пиццу готовили по дороге в «пиццамобилях». Затем проект изменил концепцию, и вместо доставки были внедрены вендинговые аппараты. По данным соцсетей проекта, сейчас в городе установлено 38 таких пиццематов.

Ранее стало известно, что «Тока Тока» воспользовалась льготным лизингом краевой микрофинансовой компании под 5,25% годовых. На эти средства было приобретено новое оборудование, что позволило в два раза увеличить производственные мощности. Второй проект — умные пиццематы был сертифицирован ещё в прошлом году, компания получила право производить и продавать их на территории всей страны.

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