Пермская компания расширила производство замороженной пиццы Для этого предприятие воспользовалось региональными мерами поддержки Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Компания по изготовлению замороженной пиццы «Тока Тока» из столицы Прикамья воспользовалась льготным лизингом Микрофинансовой компании Пермского края под 5,25% годовых. На эти средства предприятие приобрело новое оборудование, что позволило в два раза увеличить производственные мощности.

Проект по доставке горячей пиццы за 10-15 минут «Тока Тока» запустила в 2022 году. «Пиццамобили» ездили по определённым районам города и предлагали пиццу, приготовленную прямо в дороге. Для этого специально сконструированные автомобили были оснащены всем необходимым оборудованием.

Проект стал востребованным не только у жителей, но и у кафе, баров и служб доставки. Кроме того, компания наладила сотрудничество с крупными розничными торговыми сетями. По сравнению с 2023 годом производство увеличилось в пять раз, в текущем году компания намерена вырасти втрое.

Вторым проектом компании являются умные пиццематы, которые устанавливаются в торговых центрах и жилых комплексах. В Перми таковых 40, 16 из них работают по франшизе. В прошлом году «Тока Тока» сертифицировала пиццематы и получила право производить и продавать их на территории всей страны.

«Ставки на рынке сейчас очень высокие, и укладываться в рентабельность по таким условиям крайне сложно. Льготный лизинг стал для нас настоящей помощью и дал возможность масштабироваться быстрее», — объясняет руководитель компании Юрий Грицюк.

Генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова напоминает, что в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» действующие предприятия из сфер обрабатывающего и сельскохозяйственного производств по программе регионального лизинга могут приобрести новое оборудование и спецтехнику в сумме до 30 млн руб. по льготной ставке от 5,25% годовых без залога.





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