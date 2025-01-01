Пермская компания расширила производство замороженной пиццы
Для этого предприятие воспользовалось региональными мерами поддержки
Компания по изготовлению замороженной пиццы «Тока Тока» из столицы Прикамья воспользовалась льготным лизингом Микрофинансовой компании Пермского края под 5,25% годовых. На эти средства предприятие приобрело новое оборудование, что позволило в два раза увеличить производственные мощности.
Проект по доставке горячей пиццы за 10-15 минут «Тока Тока» запустила в 2022 году. «Пиццамобили» ездили по определённым районам города и предлагали пиццу, приготовленную прямо в дороге. Для этого специально сконструированные автомобили были оснащены всем необходимым оборудованием.
Проект стал востребованным не только у жителей, но и у кафе, баров и служб доставки. Кроме того, компания наладила сотрудничество с крупными розничными торговыми сетями. По сравнению с 2023 годом производство увеличилось в пять раз, в текущем году компания намерена вырасти втрое.
Вторым проектом компании являются умные пиццематы, которые устанавливаются в торговых центрах и жилых комплексах. В Перми таковых 40, 16 из них работают по франшизе. В прошлом году «Тока Тока» сертифицировала пиццематы и получила право производить и продавать их на территории всей страны.
«Ставки на рынке сейчас очень высокие, и укладываться в рентабельность по таким условиям крайне сложно. Льготный лизинг стал для нас настоящей помощью и дал возможность масштабироваться быстрее», — объясняет руководитель компании Юрий Грицюк.
Генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова напоминает, что в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» действующие предприятия из сфер обрабатывающего и сельскохозяйственного производств по программе регионального лизинга могут приобрести новое оборудование и спецтехнику в сумме до 30 млн руб. по льготной ставке от 5,25% годовых без залога.
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