В Пермском крае подать заявление в техникум и колледж можно через Госуслуги На очную форму обучения заявления принимаются до 10 августа Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В пятницу, 20 июня, на портале Госуслуги начнёт работать сервис по приёму заявлений в учреждения среднего профессионального образования страны. Как подчёркивают в министерстве информационного развития и связи Пермского края (МИРС), в регионе абитуриенты могут подать заявление, не выходя из дома, уже третий год подряд.

По данным министерства образования и науки Пермского края, в целом в 2025 году в техникумах и колледжах Прикамья доступно свыше 18 тыс. бюджетных мест — на тысячу больше, чем годом ранее. На очную форму обучения заявление необходимо подать до 10 августа, на заочную — до 15 августа. При наличии свободных мест на конкретные специальности приём документов продлится до 25 ноября. На другие формы обучения сроки приёма документов каждое учреждение СПО определяет самостоятельно.

Добавим, что при подаче заявлений через Госуслуги абитуриент должен указать уровень образования и отметить особые условия, например, право на льготы, договор о целевом обучении или медицинскую справку, подтвердив их скан-копиями или электронными дубликатами документов.

Информация обо всех этапах рассмотрения заявления, даты проведения дополнительных вступительных испытаний, их результатах будет приходить в личный кабинет пользователя. Также можно подписаться на бот «Центр уведомлений Пермского края» в Telegram или ВКонтакте, подтвердив свой номер телефона, привязанный к профилю на Госуслугах.

Подробно о том, как направить заявление в электронном виде, рассказывает специальная памятка на портале ЭПОС. Порядок и сроки приёма документов колледжи и техникумы размещают на своих сайтах.

Перевод госуслуг в цифровой формат осуществляется благодаря нацпроекту «Экономика данных».

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