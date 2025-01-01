В суд направлено уголовное дело о хищении у пенсионеров Прикамья более 6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-работницы банковского учреждения утверждено Александровской городской прокуратурой, дело передано в суд.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, женщине инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта, совершённая в крупном и особо крупном размере).

По данным следствия, с 2021 по 2024 год, занимая должность в местном филиале банка, обвиняемая консультировала граждан, в основном пожилых, по вопросам оплаты коммунальных услуг и погашения кредитов. Воспользовавшись доступом к конфиденциальной информации клиентов, злоумышленница оформляла на их имена кредиты через мобильное банковское приложение. Похищенные средства переводились на её личный счет, после чего она распоряжалась ими по своему усмотрению.

В результате противоправных действий пострадали 11 пенсионеров, общий ущерб составил свыше 6 млн руб.

Материалы уголовного дела переданы в Александровский городской суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.

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