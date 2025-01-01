На ремонт Дворца детского творчества в Перми выделили более 46 млн рублей Работы планируется выполнить к осени этого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми отремонтируют здание Дворца детского (юношеского) творчества по ул. Сибирской, 29. На сайте госзакупок появилась соответствующая информация о конкурсе по выбору подрядчика.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 46,385 млн руб.

В техзадании указано, что победителю конкурса предстоит выполнить работы по капремонту здания со стороны улиц Сибирской и Луначарского до 1 сентября. Полное окончание работ — 20 октября этого года.

Что касается гарантийного срока, то с момента подписания акта выполненных работ он составит 60 месяцев.

Отметим, здание ДДЮТ на ул. Сибирской было построено в 1986 году по проекту архитектора Маргариты Трошевой. Там находится геологический музей, живой уголок, аквариумная выставка и музей истории Дворца.

Однако история ДДЮТ началась ещё января 1938 года, когда на ул. Большевистской (сейчас Екатерининская) в здании бывшего особняка купцов Любимовых открылся Городской дом пионеров и школьников. Позже, в 1952 году, Дом пионеров получил статус Дворца и переехал в здание клуба «Муравейник» (ул. Пушкина, 76), а оттуда, в 1980-х годах, на ул. Сибирскую.

Напомним, в начале апреля этого года глава Перми Эдуард Соснин внёс на рассмотрение депутатов гордумы предложения о корректировке бюджета краевого центра на ближайшие три года. Речь идёт о дополнительных средствах в размере 2,3 млрд руб. В представленном пакете изменений было предусмотрено 46 млн руб. на обновление фасада Дворца детского (юношеского) творчества.

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