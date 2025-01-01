Расходная часть бюджета Перми может увеличиться на 2,3 млрд рублей Инициативы мэра будут рассмотрены на заседании думы в апреле Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин внёс на рассмотрение депутатов гордумы предложения о корректировке бюджета краевого центра на ближайшие три года.

«Выделяем дополнительные средства в размере 2,3 млрд руб. Эти средства будут направлены на решение ключевых задач и развитие важнейших направлений жизни нашего города», — сообщил градоначальник в своём тг-канале.

В частности, на программу расселения ветхого жилья планируется направить дополнительно 609 млн руб., на капитальный ремонт школ 584 млн руб. В представленном пакете изменений предусмотрено 46 млн руб. на обновление фасада Дворца детского (юношеского) творчества. Увеличится финансирование на ремонт и реставрацию памятников, посвящённых Великой Отечественной войне (бронекатер АК-454, «Тыл — фронту», «Миг-21») — на эти цели выделят 45 млн руб.

Дополнительные 41 млн руб. будут направлены на ремонт и улучшение состояния спортивных объектов, в том числе СШОР «Олимп» и городского центра ГТО. 38 млн руб. направят на охрану, защиту и восстановление городских лесов. Около 100 млн руб. при софинансировании из краевого бюджета пойдут на реконструкцию Сквера уральских добровольцев.

Инициативы будут рассмотрены на заседании ПГД в апреле.

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