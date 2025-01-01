В Прикамье почти на 12% подорожали экскурсионные услуги Стоимость подержанных иномарок увеличилась на 5,1% Поделиться Твитнуть

Тимофей Дубровских

В мае 2025 года в Пермском крае наблюдалось незначительное увеличение цен на непродовольственные товары, составившее 0,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

Отмечен рост цен на отдельные категории одежды и обуви для детей, женщин и мужчин, а также на трикотажные изделия в диапазоне от 0,1 до 4,6%. Кроме того, подорожали товары для садоводства (на 2%), часы (на 1,4%) и стеклянная посуда (на 1,4%).

Автомобильный рынок тоже претерпел изменения: цены на новые легковые автомобили как отечественного, так и импортного производства выросли на 0,2-1%, а стоимость подержанных иномарок увеличилась ещё более ощутимо (на 5,1%).

В то же время, некоторые категории товаров стали более доступными: зафиксировано снижение цен на фотоаппараты (на 4,5%), телерадиотовары (на 4,4%), ювелирные изделия (на 3,3%), средства связи (на 3,2%), галантерею (на 1,5%), компьютеры (на 1,4%), электротовары (на 1,2%) и мебель (на 1,1%).

Цены на медикаменты увеличились на 0,7%, в том числе на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — на 0,3%. Медицинские товары в целом подорожали на 0,9%.

На рынке топлива наблюдалась разнонаправленная динамика: цены на бензин различных марок возросли в пределах 0,1-0,3%, в то время как газовое моторное топливо подешевело на 0,9%.

Рост цен на услуги в Пермском крае в мае превысил увеличение цен на товары, достигнув 1%. Наибольшее влияние на эту тенденцию оказало подорожание экскурсионных (на 11,8%) и санаторно-оздоровительных услуг (на 8,4%), проезда в поездах дальнего следования (на 4,9%) и городском транспорте (на 2,4%), услуг в сфере зарубежного туризма (на 4,9%), гостиниц (на 1,6%) и подключения к интернету (на 0,9%). В сфере бытовых услуг возросла стоимость пошива и ремонта одежды и обуви (на 2,5-7,1%).

Общий индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае в мае 2025 года составил 100,3%. Стоимость продовольственных товаров (включая алкоголь) в целом снизилась на 0,1%.

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