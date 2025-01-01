Цены на продукты питания в Пермском крае незначительно снизились Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,3% Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Несмотря на колебания цен внутри различных категорий, средняя стоимость продовольственных товаров, включая алкоголь, на потребительском рынке Пермского края в мае 2025 года уменьшилась на 0,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

В прошлом месяце наблюдался рост цен на мясо птицы (4,2%), копчёные продукты из птицы (4,5%), мясные и рыбные консервы (2,7%), мясные субпродукты (1,8%) и полуфабрикаты (1,1%), а также на мороженую рыбу (2,8%), соль, соусы и специи (2,7%).

В то же время, цены на некоторые продукты снизились на 0,3-5,1%. В их числе сахар, сыры, овощные и фруктовые консервы, сливочное масло, куриные яйца, сосиски, сардельки, варёная колбаса, икра лососевых, креветки, творог, чай и кофе. Отмечены значительные изменения в ценах на все виды овощей, включённых в мониторинг.

Большинство фруктов и цитрусовых стали дороже на 1,0-9,7%. Снижение цен наблюдалось только на сухофрукты, апельсины и бананы, подешевевшие на 0,3-5,5%.

В Пермском крае в мае 2025 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,3%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.