В МЧС предупредили жителей Прикамья о грозах 18 июня Поделиться Твитнуть

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС (филиал ФГБУ «Уральское УГМС»), 18 июня в некоторых частях Пермского края ожидаются грозы. Они могут нарушить электроснабжение, вызвать неполадки в коммунальных системах, увеличить число ДТП.

В связи с этим в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю советуют не приближаться к линиям электропередачи, а при отключении электричества обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям следует придерживаться безопасной скорости и дистанции, избегать резких движений и торможений. Необходимо учитывать состояние дорожного покрытия.

Во время грозы лучше оставаться дома и не выходить на улицу, найти укрытие в помещении. Во время грозы в квартире следует отключить электроприборы и закрыть окна. Находясь на улице, нельзя укрываться под высокими деревьями.

Телефоны экстренных служб: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона (звонок бесплатный). «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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