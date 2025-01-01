Американский Boeing несёт убытки из-за отказа от прикамского титана Об этом на встрече с президентом РФ сообщил руководитель «Ростеха» Поделиться Твитнуть

На встрече Владимира Путина с Сергеем Чемезовым, руководителем «Ростеха», был поднят вопрос о деятельности «ВСМПО-Ависма», ведущего мирового поставщика титана.

Чемезов доложил, что после прекращения партнёрства с Boeing из-за решения США объёмы выпуска продукции сократились, но предприятие продолжает работать, обеспечивая потребности российских компаний, занимающихся авиацией и вертолётостроением.

Руководитель «Ростеха» отметил, что разрыв сотрудничества обернулся потерями и для американской стороны, так как в рамках совместной работы было организовано передовое производство и создано пять уникальных металлических сплавов, права на которые разделены между партнёрами.

ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. До санкций корпорация поставляла продукцию на рынки 50 стран, при этом она глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию до сих пор и является для многих компаний стратегическим поставщиком. В составе корпорации две промышленные площадки — «ВСМПО» в городе Верхняя Салда Свердловской области и «Ависма» в Березниках Пермского края. Они связаны между собой единой технологической цепочкой.

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