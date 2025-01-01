Подготовкой специалистов по работе с БПЛА может заняться колледж в Чернушке Направление планируют открыть со следующего учебного года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Начиная со следующего года, в Чернушинском политехническом колледже, возможно, начнётся обучение специалистов, ориентированных на сферу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Илья Бочаров, представитель краевого министерства образования и науки, на выездном совещании рабочей группы Законодательного собрания Пермского края, посвящённом патриотическому воспитанию. Об этом сообщает тг-канал краевого парламента.

В настоящее время в Пермском крае подготовка кадров для отрасли БПЛА осуществляется Пермским авиационным техникумом им. А.Д. Швецова, который сегодня посетили депутаты краевого парламента. Участники рабочей группы обсудили вопросы, касающиеся производства и использования беспилотников, а также подготовки квалифицированных специалистов для этой области.

Александр Дическул, директор техникума, подчеркнул, что будущие выпускники будут обладать навыками не только пилотирования дронов, но и их ремонта, знаниями в области авиационного права, умением анализировать погодные условия, а также пониманием программируемых контроллеров для БПЛА. Он отметил, что не все работодатели в полной мере готовы к принятию специалистов с таким широким спектром компетенций, подготовкой которых занимается техникум. Депутаты взяли этот вопрос под свой контроль.

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