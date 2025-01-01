Алёна Бронникова
В минЖКХ Прикамья назначен новый замминистра
Андрей Летов перешёл на работу в мэрию Перми
В Министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья назначили нового заместителя главы ведомства. Как указано на сайте краевого правительства, на должность назначена Ольга Попова. Первым на это обратило внимание издание «Звезда».
Ольга Попова возглавила управление стратегических и региональных проектов министерства. Под её руководством будут вопросы обращения с ТКО, энергосбережения и энергоэффективности, а также регулирования системы капитального ремонта. Он уже имеет опыт работы в муниципальных структурах, в том числе на посту замглавы Губахи и Добрянского округа, где курировала вопросы экономического развития и ЖКХ.
Напомним, занимавший ранее пост замминистра ЖКХ Пермского края Андрей Летов принял решение об уходе по собственному желанию в конце мая. С 16 июня он приступил к обязанностям первого замглавы Свердловского района Перми.
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