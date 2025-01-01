Алёна Бронникова Египетская авиакомпания продлила чартерные рейсы из Перми В расписании аэропорта информация указана до августа Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines продлила выполнение чартерных рейсов из Перми на курорты Египта. В расписании аэропорта Большое Савино появились рейсы в Хургаду до 1 августа и в Шарм-эш-Шейх до 29 июля.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте пермской воздушной гавани, рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться с июня по июль по вторникам и пятницам, время в пути — 5 часов 40 минут. Воздушное судно — Airbus A321. По данным турагрегатора Tourvisor, авиаперевозчик сформировал полётную программу до марта 2026 года. В июне стоимость пакетного тура начинается от 107,6 тыс. руб./чел. на 10 ночей.

Рейсы в Хургаду в расписании аэропорта Перми указаны до 1 августа, перелёты выполняются также по вторникам и пятницам на Airbus A321. Время в пути — 6 часов. На сайте Tourvisor информация о чартерах из Перми компании AlMasria указана с июля 2025-го до марта 2026 года. В июле стоимость турпакета на путешествие продолжительностью девять ночей составит от 128,9 тыс. руб. на человека.

В мае сообщалось, что AlMasria приостановила выполнение рейсов между Пермью и Хургадой. Авиакомпания планировала сократить почти на треть полётную программу из России в связи с систематическими задержками.

При этом 16 июня Росавиация установила авиакомпании срок для повышения регулярности полетов к 1 августа. В противном случае ведомство намерено отказать перевозчику в выполнении чартеров между Россией и Египтом зимой-2025/26. На официальном сайте Росавиации отмечается, что в летнем расписании AlMasria выполняет рейсы из 14 городов России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх по 21 маршруту. С 1-14 июня выполнено 213 рейсов, 86 из которых были с задержкой более двух часов.

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