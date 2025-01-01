Прокуратура начала проверку инцидента с пермячкой, которой кто-то выстрелил в глаз Женщина получила ранение во время пробежки Поделиться Твитнуть

Прокуратура Мотовилихинского района Перми устанавливает обстоятельства происшествия с молодой пермячкой, которая во время пробежки получила ранение в глаз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, инцидент случился днём 16 июня, когда женщина вышла на пробежку по ул. Макаренко. Предположительно, травму пермячка могла получить в результате использования пневматического оружия неустановленным лицом.

В прокуратуре отметили, что ход процессуальной проверки, которую по этому факту сейчас проводят правоохранительными органы, взят на контроль. В ведомстве также проконтролируют законность принятого решения.

Напомним, жертвой пули стала жительница Перми Светлана. Она пробегала мимо АЗС и внезапно почувствовала острую боль в глазу, а потом заметила кровь на лице. После резкой боли в глазу у неё началось головокружение и тошнота. Подростки, находившиеся рядом, оказали ей первую помощь, вызвали скорую и сопроводили на заправку. Прибывшие медики доставили пострадавшую в офтальмологическое отделение, где ей оперативно удалили металлическую пулю из глаза. После операции женщина обратилась в полицию и осталась под наблюдением врачей.

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