Пермские таможенники нашли в магазине незадекларированные товары на 1 млн рублей Товар конфискован, началось расследование Поделиться Твитнуть

фото: Пермская таможня

Представители Пермской таможни, инспектируя складские и торговые площади в одном из магазинов в центре Перми, обнаружили нелегально импортированную продукцию. Речь о свыше полусотни единиц электроники и сопутствующих товаров, общая стоимость которых превышает 1 млн руб.

Необходимая документация, удостоверяющая прохождение таможенного оформления данных товаров, отсутствовала. Следовательно, не были произведены обязательные таможенные выплаты, включая пошлины и налоги, при ввозе на территорию Евразийского экономического союза.

Заместитель начальника таможни Павел Терехов поясняет: «Лицо, которое приобрело с целью реализации незаконно ввезённые товары, несёт такую же ответственность, что и лицо, незаконно переместившее его через таможенную границу Евразийского экономического союза. А также обязанность по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени».

Товар конфискован, началось расследование.

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