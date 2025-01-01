Мать скончавшегося после удаления зуба мудрости пермяка рассказала детали трагедии Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Мама 35-летнего пермяка, скончавшегося после удаления в частной клинике зуба мудрости, рассказала, что незадолго до трагедии мужчина мучился от сильной боли. Изданию «Абзац» она объяснила, что вырвать зуб порекомендовал стоматолог во время осмотра. После операции её сын почувствовал себя хуже и пошёл на повторный осмотр.

По её словам, мужчина был на связи с врачом, исполнял все рекомендации. Во время повторного осмотра врач вызвал скорую помощь, медики определили сильное воспаление и необходимость оперативного вмешательства.

После операции мужчина находился в тяжёлом состоянии, ему потребовалось экстренное переливание крови, однако это не помогло, и он скончался спустя несколько дней. Причиной ухудшения состояния стал сепсис из-за занесённой инфекции.

Краевое СКР возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил подробный отчёт о продвижении расследования.

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