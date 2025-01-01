Суд в Перми аннулировал договор с недобросовестным поставщиком услуг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По иску прокуратуры Пермского края арбитражный суд признал ничтожной сделкой контракт, заключённый с недобросовестным поставщиком. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что департамент земельных отношений администрации Перми подписал соглашение на предоставление услуг по определению рыночной цены аренды объектов недвижимости с компанией, находящейся в списке недобросовестных поставщиков.

По иску, инициированному краевой прокуратурой, Арбитражный суд Пермского края признал данный муниципальный контракт недействительным, постановив взыскать с ООО «Айра Торрес» в пользу департамента земельных отношений администрации Перми более 100 тыс. руб. в качестве компенсации последствий недействительности сделки.

После того как решение суда вступит в силу, прокуратура края будет следить за его фактическим исполнением.

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