Минприроды Прикамья выиграло суд у бывшего оператора Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс» пробурило скважину на территории, имеющей особый природоохранный статус Поделиться Твитнуть

Кунгурская ледяная пещера

Сергей Копышко

newsko.ru

Министерство природных ресурсов Пермского края выиграло суд у ООО «Сталагмит-Экскурс», ранее осуществлявшего деятельность в Кунгурской ледяной пещере.

В 2024 году по указанию прокуратуры Пермского края минприроды провело инспекцию в отношении ООО «Сталагмит-Экскурс» на предмет соблюдения природоохранного законодательства. Было установлено, что в 2018 году компания осуществила бурение скважины на территории, имеющей особый природоохранный статус и расположенной над пещерой.

Данные работы проводились без необходимой проектной документации, что является нарушением законодательства о недрах, а также режима охраны особо охраняемой природной территории, частью которой является пещера. ООО «Сталагмит-Экскурс» пыталось оспорить как сам факт проверки, так и её результаты, считая их неправомерными.

Суд отклонил все требования истца, признав законность действий минприроды.

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