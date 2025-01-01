Алёна Бронникова В мае снизилось количество проданных квартир в новостройках Перми За месяц показатель сократился на 24% Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Перми за месяц сократилось количество проданных квартир на рынке первичной недвижимости. Итоги мая по результатам продаж новостроек подвели аналитики сервиса «Объектив.РФ».

Количество сделок по договорам долевого участия и договорам уступки права требования в Перми составило в прошедшем месяце 411 штук. Динамика количества лотов в сделках по сравнению с апрелем оказалась отрицательной — снижение на 24,3%.

Отрицательная динамика наблюдалась в большинстве городов исследования. Так, в Ижевске количество лотов в сделках снизилось на 9,7% (270 шт.), в Кирове — на 14,4% (178 шт.), в Екатеринбурге — на 16,4% (1 335 шт.), в Челябинске — на 21,9% (330 шт.), сильнее всего в Хабаровске — на 55,4% (398). При этом в некоторых городах зафиксирован прирост показателя от незначительного в Тюмени (+5,7%, 993 шт.) до наиболее заметного в Астрахани (+52,2%, 271 шт.).

«По итогам мая 2025 года продажи на рынке первичной недвижимости демонстрируют весьма слабые результаты. На общую экономическую ситуацию накладывается меньшее количество рабочих дней и начало активного отпускного сезона», — прокомментировали эксперты.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми монополизация рынка снизилась на 10 п.п. (с 61 до 51%). В топ-5 застройщиков с января по апрель 2024 года вошли «Девелопмент-Юг», ПЗСП, ПМД, «Мегаполис» и «Кортрос», а в 2025 году «Кортрос» уступил место «СтройПанельКомплекту».

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